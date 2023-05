Atelier « Faux-papiers » par l’association Jadis Animations Historiques Centre d’études et musée Edmond-Michelet, 13 mai 2023, Brive-la-Gaillarde.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre et gratuite. . Gratuit

Atelier « Faux-papiers » proposé et mené en continu par les bénévoles de l’association Jadis Animations Historiques en lien avec l’exposition temporaire « Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe ».

De 20h à minuit.

Dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Centre d’études et musée Edmond-Michelet 4 rue Champanatier, 19100, Brive-la-Gaillarde 19100 Brive-la-Gaillarde Corrèze Nouvelle-Aquitaine

http://museemichelet.brive.fr

Musée de la Seconde Guerre mondiale implanté dans la maison familiale d’Edmond Michelet, résistant et homme d’Etat.

Museum of the Second World War implanted in the family house of Edmund Michelet, Resistance fighter and State man.

Crédit : © Sarah Kaminsky