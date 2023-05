Ouverture nocturne du CDST Centre de Découverte des Sciences de la Terre, Collectivité Territoriale de Martinique, 13 mai 2023, Saint-Pierre.

samedi 13 mai 2023 – 18:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

entrée libre . Gratuit

Visite des expositions du CDST

——————————

### « Patrimoine Martiniquais »

Exposition philatélique et de cartes postales en partenarait avec PHILAPOSTEL Martinique : Timbres de Martinique, cartes postales de Monuments, d’églises, de costumes, de l’art culinaire, etc…

### Face au vent

Invisible, mais fortement ressenti, il peut être doux, léger, sec, humide, fort ou encore cinglant… Explorez le monde du vent et ses multiples manifestations. Apprenez à le connaître, le mesurer, le prévoir ou encore à l’écouter ! D’où vient-il ? Où va-t-il ?

Découvrez ses effets sur l’environnement.

Bénéfique ou destructeur, il transporte, détruit, façonne nos paysages…

une exposition de CAP Sciences

Centre de Découverte des Sciences de la Terre, Collectivité Territoriale de Martinique CDST D10A 97250 Saint-Pierre Habitation Perrinelle 97250 Saint-Pierre Martinique Martinique Ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 17h00 (10h à 18h00 en juillet et août)

http://cdst.e-monsite.com/

Lieu de mémoire en hommage aux victimes de la catastrophe du 8 mai 1902 qui emporta 28.000 âmes et qui raya de la carte la ville de Saint-Pierre, le Centre de Découverte des Sciences de la Terre est un lieu de rayonnement de la culture scientifique notamment dans le domaine des sciences de la Terre.

Son action vise notamment à sensibiliser la population aux risques naturels majeurs

Saturday 13 May, 18:00 Night opening of the CDST European Night of Museums 2023

A place of remembrance in honour of the victims of the May 8, 1902 disaster that took 28,000 souls and wiped out the city of Saint-LaurentPierre, the Centre for the Discovery of Earth Sciences is a place of radiation of the scientific culture especially in the field of Earth Sciences. Its action aims in particular to raise awareness of major natural hazards

Crédit : ©JFF