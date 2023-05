Conférence d’Ali Babar KENJAH en partenariat avec ETC Caraïbe Centre de Découverte des Sciences de la Terre, Collectivité Territoriale de Martinique, 13 mai 2023, Saint-Pierre.

samedi 13 mai 2023 – 19:00 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023

INTRODUCTION A UNE HISTOIRE DE L’AUTONOMIE MARTINIQUAISE (1646-1981)

Il est relativement convenu de considérer Aimé Césaire comme l’incarnation fondatrice d’une pensée politique en termes d’« autonomie martiniquaise ». Partiellement exacte, cette interprétation ne rend pas justice à une construction discursive majeure, qui s’inscrit plutôt dans l’histoire longue de la colonialité martiniquaise. L’hypothèse de cette recherche pose que cette réalité discursive, cet imaginaire partagé d’un pouvoir local négocié, s’articulent à partir des différentes pratiques de l’autochtonie entrelacées à travers l’histoire de l’île.

Lieu de mémoire en hommage aux victimes de la catastrophe du 8 mai 1902 qui emporta 28.000 âmes et qui raya de la carte la ville de Saint-Pierre, le Centre de Découverte des Sciences de la Terre est un lieu de rayonnement de la culture scientifique notamment dans le domaine des sciences de la Terre.

Son action vise notamment à sensibiliser la population aux risques naturels majeurs

