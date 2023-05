Les Troubadours Art Ensemble à la cathédrale Notre Dame de la Sède du Palais des Evêques Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède au Palais des Evêques, 13 mai 2023, Saint-Lizier.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Tarif préférentiel 05 61 05 10 10

Troubadours art ensemble : aux sources de la poésie moderne.

Les troubadours inventent aux 12ème – 13ème siècles l’art lyrique du Trobar et révolutionnent à jamais la poésie dans tous ses aspects artistiques, sociétaux et culturels.

Du Limousin à Venise ou de Toulouse à Tolède, c’est en choisissant la langue occitane que les troubadours deviennent de véritables passeurs d’idées nouvelles porteuses de valeurs laïques et humanistes.

Troubadours Art Ensemble dirigé par Gérard Zuchetto, se produit dans le monde entier et ses créations sont marquées du sceau des festivals internationaux les plus exigeants.

Dans ce programme, le chant de la soprano Sandra Hurtado-Ròs, se fait l’écho talentueux autant que généreux des plus belles mélodies jamais composées au Moyen Age du Trobar.

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède au Palais des Evêques Route de Montjoie 09190 SAINT-LIZIER 09190 Saint-Lizier Ariège Occitanie Parking à proximité

La cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède a été classée Monument Historique en 1994. Attenante au Palais épiscopal, véritable chapelle Sixtine ariégeoise, elle est incontournable. C’est lors du démontage des boiseries pour restauration qu’ont été découvertes des peintures murales. Les campagnes de restauration successives ont permis de dégager un décor d’une qualité exceptionnelle sur l’ensemble de la voûte ainsi que sur une grande partie des murs de l’édifice. Les peintures les plus anciennes remonteraient au XIIème siècle. Cependant, l’ensemble le plus important fut réalisé sous l’épiscopat de Jean d’Aule (1475-1515) : les voûtes, le cycle de la vie de Saint-Jacques et l’arbre de Jessé. Sur les voûtes sont visibles douze sibylles. Les sibylles étaient dans l’Antiquité des femmes ayant don de prophétie. Elles ont été par la suite adoptées par les Pères de l’Eglise qui ont vu dans leurs messages l’annonce de la venue du Christ. L’artiste leur a associé les Pères des douze tribus d’Israël. L’imposant arbre de Jessé (arbre généalogique du Christ à partir de Jessé, père de David) a été peint sur le mur sud de la cathédrale. Sur le mur nord ont été figurés différents épisodes de la vie de Saint Jacques le Majeur.

Crédit : ©F.Fourcou