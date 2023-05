Visite théâtralisée Humanisme et charcuterie Biblothèque Humaniste, 13 mai 2023, Sélestat.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00, 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Accès libre de 19h00 à 23h00 . Gratuit

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des Musées, la Bibliothèque Humaniste propose aux visiteurs d’explorer le musée et l’exposition temporaire à leur rythme ou de prendre part à une visite théâtralisée « Humanisme et charcuterie » par la Compagnie de la Caravane des Illuminés avertis pour découvrir une tranche de vie de Beatus Rhenanus. Le public découvrira ce dernier en chair et en os au coeur des collections.

Biblothèque Humaniste 1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat

https://www.bibliotheque-humaniste.fr/

Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels… La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.

Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

Saturday 13 May, 20:00, 21:30 Theatrical visit Humanism and charcuterie European Night of Museums 2023

Discover the secrets of exceptional works… The Humanist Library invites you to a journey between medieval manuscripts and 15th and 16th century prints, in a building designed by architect Rudy Ricciotti. Follow in the footsteps of the famous humanist Beatus Rhenanus with the precious testimony left by his library inscribed in UNESCO’s Memory of the World Register.

