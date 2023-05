Visite guidée du musée de la Batterie de Merville Batterie de Merville-Franceville, 13 mai 2023, Merville-Franceville-Plage.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Départs des visites à 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, durée 2h, prévoir lampes torches, 20 pers. max, préciser créneau et nombre de personnes pendant l’inscription. Handicap moteur. Sur inscription | Tarif préférentiel musee@batterie-merville.com

Le musée de la Batterie de Merville organise des visites de groupe commentées par les bénévoles de l’association Merville – Batterie.

Lors de cette visite vous découvrirez toute l’histoire de ce site grâce à notre parcours pédagogique et aux commentaires de nos bénévoles. De plus vous vous plongerez dans l’enfer de la guerre lors du son et lumière qui reconstitue l’attaque de la Batterie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Tarif adulte : 5,00€

Batterie de Merville-Franceville Place du 9ème bataillon, 14810 Merville-Franceville-Plage 14810 Merville-Franceville-Plage Calvados Normandie

Crédit : © Batterie de Merville