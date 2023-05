Projection : courts métrages – Santé connectée Atrium, 13 mai 2023, Rouen.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

La nuit européenne des Musées à l’Atrium : The health of us

Pour ce rendez-vous nocturne incontournable de l’année, l’Atrium se transforme en machine à voyager dans le temps ! Direction le futur pour lever le voile sur les défis que nous réservent l’avenir en matière de santé

Chut! Les lumières s’éteignent dans l’auditorium transformé en salle de cinéma pour l’occasion. Installez-vous confortablement et plongez dans la santé du futur.

En partenariat avec le Festival Courtivore.

De 20h à 21h.

Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie Arrêt de métro Europe et Saint Sever

L’Atrium est l’espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Accessible à tous les publics. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.

