Visite guidée : de la balle de coton au tissu Atelier-musée du textile, 13 mai 2023, Bolbec.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Visite guidée et commentée de l’atelier-musée du textile dans la pénombre avec création d’effets d’ombre et de lumière sur les machines de filature et de tissage en fonctionnement.

Atelier-musée du textile 5 rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec 76210 Bolbec Seine-Maritime Normandie Depuis la route RD 6015, prendre la sortie BOLBEC EST. Au stop, tourner à gauche. Passer la chicane puis l’usine ORIL. Après environ 200m, entrer à droite dans la friche industrielle Desgenétais et aller jusqu’au fond de l’usine où se trouve l’atelier-musée et le parking.

D’anciens ouvriers du textile ont restauré de vieilles machines et ont reconstitué toute la chaîne de fabrication textile, de la balle de coton au tissu fini. La visite commentée se poursuit ensuite dans l’espace Indiennes où l’histoire et l’évolution de la technique des toiles de coton imprimées vous sont présentées.

