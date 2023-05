La nuit archivée, visites guidées théâtralisées des Archives départementales. Archives départementales de la Savoie, 13 mai 2023, Chambéry.

samedi 13 mai 2023 – 19:45 ⤏ 20:30, 20:45 ⤏ 21:30, 21:45 ⤏ 22:30, 22:45 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre ; places limitées . Gratuit

Le Samedi 13 mai 2023, les Archives départementales de la Savoie participent à la Nuit des Musées et vous proposent LA NUIT ARCHIVEE.

Venez découvrir autrement le monde des archives en participant à des visites clandestines. Une exploration en catimini, pour se glisser dans les coulisses secrètes des archives départementales, ce lieu énigmatique, ancien garage Peugeot entre Leysse et Voie ferrée. Un moment pas comme les autres, rien que pour vous, comme un interdit, une porte qu’on pousse sans en avoir le droit.

Des artistes vous attendent au détour d’un couloir, dans un ascenseur, en salle de dépoussiérage ou de numérisation pour vous surprendre, vous raconter, vous faire rire, vous émouvoir, et pourquoi pas danser…

Quatre performances vous seront proposées entre 19h45 et 22h45 par La Compagnie du Serpent à Plumes avec Jocelyne Tournier, Odile Castel, Giulia Romanelli, Lucile Vérité, Claude Gomez, Christophe Thollet, Rémi Petitprez, Lukas Vaca.

Archives départementales de la Savoie 244 quai de la Rize 73000 Chambéry 73000 Chambéry Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30

https://archives.savoie.fr

Saturday 13 May, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45

Crédit : ©Compagnie du Serpent à Plumes