Parenthèse nocturne Appartement Gagnon / Musée Stendhal, 13 mai 2023, Grenoble.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre (25 personnes max.) . Gratuit

Sous les sarments de vigne de la treille ou dans le décor feutré de l’appartement où Stendhal a grandi, plongez dans l’histoire, la vie et l’œuvre d’un des plus grands écrivains français du 19e siècle.

Toutes les demi-heures, vous pourrez vous laisser tenter par des « bulles de médiation » pour découvrir les œuvres et les lieux autrement avec l’équipe du musée.

Appartement Gagnon / Musée Stendhal 20 grande rue, 38 000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Secteur 2 38000 Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes Transports en commun : tramway lignes A et B, arrêt Hubert Dubedout, Maison du Tourisme

https://www.bm-grenoble.fr/596-stendhal.htm

L’appartement Gagnon, entièrement rénové, a ouvert ses portes au public en septembre 2012. C’est dans ce lieu chargé d’histoire que le futur Stendhal vit ses années d’enfance auprès de son grand-père, le docteur Henri Gagnon. L’appartement évoque la vie de l’écrivain à Grenoble, ses amis et professeurs, la ville où il assiste aux premiers frémissements de la Révolution française. Depuis les fenêtres de l’appartement Gagnon, il est le spectateur curieux et admiratif de cette France en pleine ébullition. Avant son départ pour Paris à l’âge de seize ans, c’est ici que se forme le cœur et l’esprit de Stendhal. La terrasse de l’appartement, dite « Treille de Stendhal », vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’art de la botanique exercé par le docteur Gagnon, accompagné de son petit-fils. De cette terrasse donnant sur le Jardin de ville, Stendhal observe la bonne société qui se donne à voir, et connaît ses premiers émois en admirant Virginie Kubly, jeune actrice. La chambre de son oncle, Romain Gagnon, dite chambre d’hôte, accueille une exposition thématique inédite, « Stendhal, un républicain Rouge et Noir », qui s’attache à montrer l’importance du politique dans l’œuvre stendhalienne.

Saturday 13 May, 20:00

The completely renovated Gagnon apartment opened its doors to the public in September 2012. It is in this place full of history that the future Stendhal lives his childhood years with his grandfather, Dr.Henri Gagnon. The apartment evokes the life of the writer in Grenoble, his friends and teachers, the city where he attends the first tremors of the French Revolution. From the windows of the Gagnon apartment, he is the curious and admiring spectator of this France in full boil. Before he left for Paris at the age of sixteen, Stendhal’s heart and spirit were formed here. The terrace of the apartment, known as « Treille de Stendhal », opens its doors to you to discover the art of botany practiced by Doctor Gagnon, accompanied by his grandson. From this terrace overlooking the City Garden, Stendhal observes the good society that gives itself to see, and knows its first emotions by admiring Virginie Kubly, young actress. The room of his uncle, Romain Gagnon, known as the guest house, hosts

Crédit : ©