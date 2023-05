Lendemain de fêtes ! Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte, 13 mai 2023, Troyes.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:15, 20:30 ⤏ 20:45, 21:00 ⤏ 21:15, 21:30 ⤏ 21:45, 22:00 ⤏ 22:15, 22:45 ⤏ 23:00, 23:15 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Docteur que pouvez-vous me prescrire pour un lendemain de fêtes ?

Au cœur de l’Apothicairerie, récemment rénovée et de nouveau ouverte au public au sein de la Cité du Vitrail portée par le Département de l’Aube, entre deux regards sur les collections exceptionnelles, assistez à un ping-pong verbal ou médical !

Pascal Broché, de la Compagnie Les artisans de l’éphémère et Martin Dehoux, médiateur culturel des musées, jonglent entre commentaires scientifiques et textes du répertoire, du « Médecin malgré lui » à « Knock » … Alors, apothicaire ou charlatan ?

Attention, toutes les prescriptions entendues ce soir-là ne sont pas suivre … on vous aura prévenu !

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte 31 Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes, France 10000 Troyes Aube Grand Est

http://www.musees-troyes.com

L’Apothicairerie de l’Hôtel Dieu le comte datant du début du 18ème siècle est considérée comme l’une des plus belles. Elle présente dans son écrin d’origine une collection unique de 300 boites médicinales en bois peint. Ce lieu magique est classé aux monuments historiques. Cette année, la thématique commune aux quatre musées de la Ville de Troyes est : « Retour dans le passé ». De 20h à minuit, dans une ambiance festive, elle propose au public une déambulation nocturne comprenant des animations, des spectacles et des rencontres pleines de couleurs. En une nuit, comme dans une machine à remonter dans le temps, découvrez nos ancêtres les Sénons, les collections d’archéologiques, le Beau 16è siècle, la pharmacopée du 18è siècle et l’épopée industrielle…. Gratuité le samedi 19 mai de 20h à minuit et le week-end des 19 et 20 mai, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

Saturday 13 May, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:45, 23:15 Day after the holidays! European Night of Museums 2023

The Apothicairerie de l’ Hôtel Dieu the count dating the beginning of the 18th century is considered as one of the most beautiful. She(It) presents in her(its) case of origin an unique(only) collection of 300 wooden curative boxes paints. This magical place is classified as « Historic Monument ». This year, the themes shared to four museums of the City of Troy are: «Return in the past». From 20 h to midnight, in a festive atmosphere, she(it) proposes to the public a night-wandering including animations, shows and meetings full of colours. In one night, as in a machine to go back in time, discover our ancestors Sénons, the collections of archaeological, the Beautiful 16è century, pharmacopeia of the 18è century and industrial epic poem. Freeness(Wantoness) on Saturday, May 19th from 20 h to midnight and the weekend of May 19th and 20th, from 10 h till 13 h and from 14 h till 18 h. Detailed programme: [www.musees-troyes.com](http://www.musees-troyes.com)

Crédit : © Les Artisans de l’Ephémère