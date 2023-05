Visite gratuite de l’abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin, 13 mai 2023, Saint-Savin.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

entrée libre à l’abbaye de Saint-Savin . Gratuit http://www.abbaye-saint-savin.fr

L’abbaye de Saint-Savin se découvre aussi de nuit ! À l’occasion de cette nouvelle édition de la Nuit européenne des Musées, l’édifice vous ouvre ses portes pour une visite libre et gratuite de ses espaces. Une visite nocturne vous attend pour une plongée insolite dans l’époque médiévale !

Abbaye de Saint-Savin Place de la Libération 86310 SAINT-SAVIN 86310 Saint-Savin Vienne Nouvelle-Aquitaine Parking sur place

https://www.abbaye-saint-savin.fr

Site du Patrimoine mondial de l’Unesco, l’église de Saint-Savin est connue pour ses remarquables peintures murales de l’époque romane.

Saturday 13 May, 19:30

A UNESCO World Heritage Site, the church of Saint-Savin is known for its remarkable Romanesque murals.

Crédit : ©EPCC abbaye de Saint-Savin