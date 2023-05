Spectacle « Écriture à la croisée des cultures » Abbaye de Moissac, 13 mai 2023, Moissac.

Ecriture à la croisée des cultures

L’Abbaye de Moissac vous propose un voyage dans le temps et dans l’espace à travers la calligraphie.

### **Un spectacle musical et artistique**

S’appuyant sur le rythme et les sons de la musique de Nicolas Grandjean, les gestes du calligraphe Bruno Riboulot donnent naissance à une œuvre graphique unique. Un moment de poésie et de création au cœur même du cloître millénaire.

### **Une plongée dans la calligraphie arabe**

Inspiré notamment de certains détails de chapiteaux du cloître, Mohamed Salih nous offre une immersion dans l’art de la calligraphie arabe. Ses démonstrations, vivantes et attractives, sont de véritables tableaux de mouvements et de couleurs.

### **La découverte des archives médiévales**

Les archives municipales de Moissac conservent de très beaux manuscrits médiévaux comme le précieux « Livre de la charte ». Cet ouvrage du 13e siècle, dévoilé que rarement au public, renferme de nombreuses informations sur le fonctionnement de la cité moissagaise.

### **Exposition « Vues d’ateliers » et stages de calligraphie**

Les créations issues des stages de calligraphie japonaise, contemporaine et médiévale proposés avec et par la médiathèque de Moissac, feront l’objet d’une exposition dans les galeries du cloître.

Cette nuit dans le cloître sera l’histoire d’un dialogue entre les arts, les époques et les civilisations…

Monument historique inscrit au patrimoine mondial au titre des Chemins de Compostelle

Historic monument inscribed on the World Heritage List under the Ways of Compostela

