Visite guidée : présentation du projet de Hambye à Jersey Abbaye de Hambye, 13 mai 2023, Hambye.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

De 20h à 22h présentation du projet De Hambye à Jersey par les enfants de l’école et de l’accueil de loisirs de Hambye.

Premiers travaux réalisés par les élèves dans le cadre des ateliers à l’école avec les artistes Mathilde Loisel et Camille Regnault.

Au cours du printemps 2023, les enfants de l’école et de l’accueil de loisirs de Hambye s’approprient le patrimoine et les légendes locales au travers d’un projet pluridisciplinaire associant deux artistes : Mathilde Loisel, graveuse, et Camille Regnault, conteuse.

Ce projet est mené sur plusieurs semaines et donnera lieu à plusieurs événements grand public à l’abbaye : un spectacle conté et une exposition Playmobil® autour des légendes étudiées par les enfants, une exposition autour de l’œuvre de Mathilde Loisel incluant les productions des enfants (à partir du mois de juin), des animations à l’occasion de la soirée Nuit des musées/Pierres en Lumières (13 mai 2023) et des Journées Européennes du Patrimoine (16 et 17 septembre 2023).

Le projet bénéficie du soutien financier de la DRAC Normandie, de la Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage et de la commune de Hambye.

Abbaye de Hambye 7 Route de l’Abbaye, 50450 Hambye 50450 Hambye Manche Normandie

http://patrimoine.manche.fr/abbaye-hambye-N.asp

Notre Dame de Hambye s’élève sur les bords de la Sienne depuis le XIIe siècle. Occupée par des bénédictins jusqu’à la Révolution, les bâtiments monastiques sont vendus et l’église sert de carrière de pierre. Classée Monument Historique au début des 1900 et après de longs et patients de travaux de restautation, elle compte aujourd’hui parmi les ensembles monastiques médiévaux les plus complets de Basse-Normandie.

© Abbaye de Hambye

Crédit : ©Mathilde Loisel