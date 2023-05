Concert : chants séfarades et Renaissance Abbaye de Hambye, 13 mai 2023, Hambye.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

De 22h à minuit chants séfarades et Renaissance par les Bergamasques de la Baie.

Abbaye de Hambye 7 Route de l’Abbaye, 50450 Hambye 50450 Hambye Manche Normandie

http://patrimoine.manche.fr/abbaye-hambye-N.asp

Notre Dame de Hambye s’élève sur les bords de la Sienne depuis le XIIe siècle. Occupée par des bénédictins jusqu’à la Révolution, les bâtiments monastiques sont vendus et l’église sert de carrière de pierre. Classée Monument Historique au début des 1900 et après de longs et patients de travaux de restautation, elle compte aujourd’hui parmi les ensembles monastiques médiévaux les plus complets de Basse-Normandie.

© Abbaye de Hambye

Saturday 13 May, 22:00

[STOP_TRANSLATION]Notre Dame de Hambye s’élève sur les bords de la Sienne depuis le XIIe siècle. Occupée par des bénédictins jusqu’à la Révolution, les bâtiments monastiques sont vendus et l’église sert de carrière de pierre. Classée Monument Historique au début des 1900 et après de longs et patients de travaux de restautation, elle compte aujourd’hui parmi les ensembles monastiques médiévaux les plus complets de Basse-Normandie.

© Abbaye de Hambye

Crédit : ©CD50