Impromptus dansés : Chorégraphie d’un invisible paysage, avec Le Carré d’art 5e Lieu, 13 mai 2023, Strasbourg.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap auditif | Handicap moteur. Gratuit

**L’association Le Carré d’Art, menée par les créations dansées d’Irena Tatiboit, vous propose des impromptus rythmés dans le parcours d’exposition** _**Un voyage à Strasbourg**_**.** Une danse de l’instant, comme la possibilité d’un récit imaginaire des dedans et des dehors, et pour dialoguer avec l’espace du 5e Lieu. Les corps des danseuses deviennent des corps-paysages, inspirés par des visions de mobilités strasbourgeoises. Irena Tatiboit déserte les salles de spectacle pour confronter ces mouvements de danse aux environnements urbains, ou naturels, et pour réinventer des chorégraphies nourries de ces paysages parfois invisibles.

5e Lieu 5 place du Château 67000 Strasbourg

Gratuit et ouvert à tous les publics, le 5e Lieu propose d’explorer, de comprendre et d’investir Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture et son patrimoine.

L’exposition Un voyage à Strasbourg offre une promenade immersive à travers la ville. Elle s’affiche comme une invitation à vivre une expérience de Strasbourg, ville active, habitée, en transformation. Vous pouvez y (re)découvrir la ville à la lumière de ses paysages, au moyen de dispositifs multimédia, de vidéos, de maquettes, de plans, de photographies, de matériaux….

Le cheminement dans l’exposition donne à voir un panorama architectural à 360° avec des vues inédites sur les bâtiments emblématiques de la place du Château et de la place de la Cathédrale.

Saturday 13 May, 21:00 Impromptus dances: Choreography of an invisible landscape, with Le Carré d’art European Night of Museums 2023

Free and open to all audiences, the 5th Place offers to explore, understand and invest Strasbourg through its cultural life, its architecture and its heritage. The exhibition A trip to Strasbourg offers an immersive walk through the city. It is an invitation to live an experience of Strasbourg, an active, inhabited and transforming city. You can (re)discover the city in the light of its landscapes, using multimedia devices, videos, models, plans, photographs, materials, etc. The journey through the exhibition offers a 360° architectural panorama with original views of the iconic buildings of the Place du Château and the Place de la Cathédrale.

Crédit : © Francis Gast