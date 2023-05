Défilé de mode 49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine, 13 mai 2023, Metz.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

Entre mars et mai 2023, les élèves de la classe SPC1 de l’Institut National des Jeunes Sourds a découvert le travail de l’artiste américaine Pippa Garner. Après une visite de l’exposition axée autour des vêtements détournés par Pippa, il.elles se sont approprié ses techniques pour à leur tour déconstruir la mode et inventer leur propres tendances. Le soir de la Nuit des Musées, il.elles nous proposent un défilé haut en couleur avec leurs créations. Attention les yeux !

49 nord 6 est – fonds régional d’art contemporain de lorraine 1 bis rue des Trinitaires, Metz, Moselle, Grand Est 57000 Metz Moselle Grand Est

http://www.fraclorraine.org

Crédit : ©49 Nord 6 Est – Frac Lorraine