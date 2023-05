Chasse aux trésors ! 11 Conti – Monnaie de Paris, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

11 Conti – Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris 75006 Paris Paris Île-de-France

http://www.monnaiedeparis.fr

Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la plus ancienne des institutions françaises, et assure la mission de service public de frappe des euros courants dans son usine de Pessac (Gironde) créée en 1973. Dans son bâtiment parisien Quai de Conti construit par Jacques-Denis Antoine à la fin du XVIIIème siècle, la Monnaie de Paris réalise et fabrique des objets d’art, des monnaies de collections, médailles, décorations officielles, fontes et bijoux, s’appuyant sur les savoir-faire d’exception entretenus et perfectionnés au fil du temps par des générations d’artisans. Afin de faire découvrir ses patrimoines au public le plus large, de créer un nouveau lieu de vie accueillant et ouvert sur la ville, la Monnaie de Paris s’est engagée dans un ambitieux projet de transformation de son site parisien dans le cadre duquel elle présente trois à quatre expositions temporaires d’art contemporain par an.

Saturday 13 May, 22:00

Founded in 864, the Monnaie de Paris is the oldest of the French institutions, and ensures the public service mission of minting current euros in its factory of Pessac (Gironde) created in 1973. In its Parisian building Quai de Conti built by Jacques-Denis Antoine at the end of the 18th century, the Monnaie de Paris produces and manufactures art objects, coins, medals, official decorations, fonts and jewels, relying on the know-how of themake exceptions maintained and perfected over time by generations of artisans. To make discover its heritage to the widest public, to create a new place of welcoming living and open on the city, La Monnaie de Paris has embarked on an ambitious project to transform its Parisian site by presenting three to four temporary exhibitions of contemporary art each year.

Crédit : © Victor Point / H&K