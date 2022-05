Nuit Montaigne au château de Montaigne à SAINT MICHEL DE MONTAIGNE, 18 juin 2022, .

Nuit Montaigne au château de Montaigne à SAINT MICHEL DE MONTAIGNE

2022-06-18 18:30:00 – 2022-06-18 22:00:00

Nuit Montaigne au château à Saint Michel de Montaigne ; Rencontre avec Michel de Montaigne > Visite théâtralisée Promenez-vous, accompagné par le fantôme de Michel de Montaigne, au sein de l’église de Saint-Michel de Montaigne et de la Tour Montaigne. Le célèbre humaniste vous livrera les secrets de sa pensée et de son domaine.

1ère visite : 18h30 > 19h30

2ème visite : 19h45 > 20h45

3ème visite : 21h > 22h

Jauge limitée / Sur réservation / Gratuit

Si vous souhaitez découvrir l’intégralité de la demeure, des visites complémentaires seront organisées par le château au tarif exceptionnel e

7€/personne – sur réservation. Réservation par mail : montaigne.mouvement@gmail.com pour les visites Tour et du Château

Montaigne en mouvement

dernière mise à jour : 2022-05-04 par