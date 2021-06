Bègles Parc de l'Estang Bègles, Gironde NUIT MAGIQUE Parc de l’Estang Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Venez partager une nuit magique et contempler avec l’équipe du Centre Social et Culturel, les étoiles. Amenez votre duvet, votre pique-nique et profitez d’une nuit sous tente, dans un écrin de verdure, pour compter les étoiles filantes.

Sur inscription, gratuit

