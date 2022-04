Nuit magique ! Musée des Confluences, 14 mai 2022, Lyon.

Nuit magique !

Musée des Confluences, le samedi 14 mai à 19:00

Au programme de cette soirée insolite : tours de magies, spectacles de mentalisme et hologrammes fantastiques, ateliers, animations et bien d’autres surprises ! Profitez de cette soirée pour découvrir l’exposition _Magique_ et sa forêt mystérieuse. Des potions de sorcières aux gestes des guérisseurs, des incantations du chaman aux tours spectaculaires du prestidigitateur, laissez-vous porter par l’histoire des magies du monde. La soirée vous permettra également de (re)découvrir en visite libre la Galerie Émile Guimet, le parcours permanent et les expositions temporaires : _Sur la piste des Sioux_ et _L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo_. Très bonne nuit magique !

Gratuit

Pour la 18e édition de la Nuit européenne des musées, magiciens et illusionnistes prennent le contrôle du musée et vous promettent une nuit magique !

Musée des Confluences 86 quai Perrache, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T00:00:00