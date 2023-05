NUIT MACKI 10 ANS – Gilles Peterson, Stella Zekri et Dance Attraction Virage Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris NUIT MACKI 10 ANS – Gilles Peterson, Stella Zekri et Dance Attraction Virage, 2 juillet 2023, Paris. Le samedi 01 juillet 2023

de 23h30 à 07h00

.Tout public. payant Prévente – entrée avant 0h : 12 EUR

Prévente – entrée avant 1h : 15 EUR

Entrée sur place : 20 EUR

Prévente – entrée all night long : 18 EUR

L’équipe du Macki Festival s’associe à Virage pour un stop incontournable entre les deux jours du main event. Rendez-vous donc dans le nord de Paris pour un line-up des grands soirs porté par le monument Gilles Peterson. GILLES PETERSON STELLA ZEKRI DANCE ATTRACTION Les soirées VIRAGE se veulent le cadre d’un terrain d’expression festif, de légèreté et de communion humaine. Des moments de partage collectifs où la liberté, l’ouverture d’esprit et le respect d’autrui sont des piliers essentiels. NO LGBT-PHOBIAS NO RACISM NO SEXISM NO MISOGYNIA NO HATE Virage 26 Rue Hélène et François Missoffe 75017 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/7444333505582245/ https://www.facebook.com/events/7444333505582245/ https://shotgun.live/fr/events/opening-macki-10-ans-gilles-peterson-stella-zekr-and-more?fbclid=IwAR2oVkHPCdAMalfSolgD-A6nvyeufgfRj4up8XG0RLHLe5IQx4ZkYVW4TxM

NUIT MACKI 10 ANS – Gilles Peterson, Stella Zekri et Dance Attraction Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Virage Adresse 26 Rue Hélène et François Missoffe Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Virage Paris

Virage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

NUIT MACKI 10 ANS – Gilles Peterson, Stella Zekri et Dance Attraction Virage 2023-07-02 was last modified: by NUIT MACKI 10 ANS – Gilles Peterson, Stella Zekri et Dance Attraction Virage Virage 2 juillet 2023 Virage Paris,Paris

Paris Paris