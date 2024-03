NUIT LIBELLUDIQUE Teyran, vendredi 5 avril 2024.

NUIT LIBELLUDIQUE Teyran Hérault

La Nuit Libelludique revient pour sa troisième édition, prête à ravir les amateurs de jeux de société mais également tous ceux qui souhaiteraient découvrir cet univers fascinant. Au programme une soirée palpitante remplie de jeux, de rires et de camaraderie.

La Nuit Libelludique revient pour sa troisième édition, prête à ravir les amateurs de jeux de société mais également tous ceux qui souhaiteraient découvrir cet univers fascinant. Au programme une soirée palpitante remplie de jeux, de rires et de camaraderie.

Une sélection éclectique de jeux pour tous les goûts et tous les niveaux.

Une ambiance conviviale et festive pour rencontrer d’autres passionnés.

Un espace restauration/buvette pour se rafraîchir et se régaler entre deux parties.

Ne manquez pas cette occasion de plonger dans un univers ludique unique en son genre. Réservez votre agenda dès maintenant et rejoignez-nous pour une soirée dont vous vous souviendrez longtemps ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05

Face MJC Teyran

Teyran 34820 Hérault Occitanie

L’événement NUIT LIBELLUDIQUE Teyran a été mis à jour le 2024-03-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP