Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime NUIT / LA GALLERA SOCIAL CLUB / DYE CRAP Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

NUIT / LA GALLERA SOCIAL CLUB / DYE CRAP Le 106, 1 octobre 2021, Rouen. NUIT / LA GALLERA SOCIAL CLUB / DYE CRAP

Le 106, le vendredi 1 octobre à 19:00

Privé de son public depuis 2 ans, John ne pouvait pas attendre juillet 2022 pour retrouver la ferveur de ses festivaliers. Il a donc décidé de prendre la route à la rentrée. Avec plusieurs vainqueurs de la John’s Session et des groupes normands qui devaient nous accompagner en 2020, John sillonnera la Normandie à la rencontre du public. Cette année, pas de tremplin ni de compétition, mais une tournée dans 6 salles de la région. A l’affiche, l’électro puissante des havrais de Nuit, le garage/punk énervé des rouennais de Dye Crap et le folklore vénézuélien « électropical » et psyché des caennais de La Gallera Social Club.

Gratuit

Tournée John’s Session Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:00:00 2021-10-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen