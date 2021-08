Vasperviller Vasperviller Moselle, Vasperviller NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS Vasperviller Vasperviller Catégories d’évènement: Moselle

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS Vasperviller, 7 août 2021, Vasperviller. NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS 2021-08-07 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-07 22:00:00 22:00:00

Vasperviller Moselle Vasperviller Partons à la découverte des chauves-souris dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris et retour sur l’inventaire conduit en 2021 sur la commune de Vasperviller. A la nuit tombée, nous partirons à l’écoute des chauves-souris peuplant le village. Réservation obligatoire au 06.43.68.91.00 ou à service.civique@cpepesc-lorraine.fr. Libre de droits – Clément Falize pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-07-30 par

