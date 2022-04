Nuit internationale de la chauve-souris Tréfumel Tréfumel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréfumel

Nuit internationale de la chauve-souris Tréfumel, 4 août 2022, Tréfumel.

2022-08-04 20:30:00 – 2022-08-04 23:30:00

Tréfumel Côtes d’Armor Au crépuscule, quand certains s’endorment, la chauve-souris, unique mammifère volant et véritable acrobate, commence son ballet aérien à la recherche de nourriture. Après une présentation en salle avec un spécialiste nature, nous irons sur le terrain les écouter en milieu naturel. maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 93 42 Au crépuscule, quand certains s’endorment, la chauve-souris, unique mammifère volant et véritable acrobate, commence son ballet aérien à la recherche de nourriture. Après une présentation en salle avec un spécialiste nature, nous irons sur le terrain les écouter en milieu naturel. Carmeroc 47 Route de Le Quiou Tréfumel

