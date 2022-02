Nuit internationale de la Chauve-souris Soumont-Saint-Quentin Soumont-Saint-Quentin Catégories d’évènement: Calvados

Soumont-Saint-Quentin

Nuit internationale de la Chauve-souris Soumont-Saint-Quentin, 26 août 2022, Soumont-Saint-Quentin. Nuit internationale de la Chauve-souris Soumont-Saint-Quentin

2022-08-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-26 22:30:00 22:30:00

Soumont-Saint-Quentin Calvados Cette soirée, dédiée aux Chauves-souris de Normandie, débutera par une présentation dans le pressoir de la source de l’Orbiquet, vous permettant de plonger dans le monde fascinant des chauves-souris, de découvrir leurs mœurs, les espèces de chez nous et comment les protéger.

Puis nous partirons en balade nocturne pour les observer.

3km/2h30) – Niveau 2

