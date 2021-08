Nuit internationale de la Chauve-souris Relais Nature du Parc de la Deûle, 28 août 2021, Santes.

Nuit internationale de la Chauve-souris

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 28 août à 20:00

**Peut-on imaginer que les chauves-souris volent-elles avec leurs « mains » et « voient » avec leurs oreilles, qu’elles passent la majeure partie de leur vie la tête en bas, et qu’elles sont menacées par différents facteurs ?** L’équipe du Relais Nature vous propose une soirée sur la Gîte, une marche entre chien et loup (ou même de nuit) à la découverte de ces petits mammifères volants. En soirée, gratuit, horaire indiqué lors de l’inscription Sur inscription : 03 20 63 11 22 ou [relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : o à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, o à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit . Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap : contactez l’équipe du Relais Nature. Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Animation gratuite à destination du public familial.

L’équipe du Relais Nature et les chauves-souris de la Gîte vous accueillent dans le cadre de cette opération internationale : l’occasion de découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



