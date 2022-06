Nuit internationale de la chauve-souris Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Catégories d’évènement: Montsauche-les-Settons

Nièvre

Nuit internationale de la chauve-souris Montsauche-les-Settons, 27 août 2022, Montsauche-les-Settons. Nuit internationale de la chauve-souris

Maison des grands lacs au Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

2022-08-27 – 2022-08-27 Montsauche-les-Settons

Nièvre Montsauche-les-Settons EUR Venez découvrir l’univers des chauves-souris :

19h00 : présentation des chauves-souris en salle.

20h30 : Observation des chauves-souris et écoute des ultrasons sur le barrage du Lac des Settons.

21h30 : Projection en extérieur (ou en salle, selon la météo) du film : une vie de Grand rhinolophe (Tanguy Stoecklé – 50 minutes). Sur inscription.

Ouvert à tous à partir de 7 ans.

Événement soutenu par la DDT de la Nièvre.

Infos : Loïc ROBERT Montsauche-les-Settons

