Nuit internationale de la chauve-souris, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Lanvallay.

Lanvallay 22100 Lanvallay Au crépuscule, quand certains s’endorment, la chauve-souris, unique mammifère volant et véritable acrobate, commence son ballet aérien à la recherche de nourriture. Après une présentation en salle avec un spécialiste nature, nous irons sur le terrain les écouter en milieu naturel. maisondelarance@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 00 40 Au crépuscule, quand certains s’endorment, la chauve-souris, unique mammifère volant et véritable acrobate, commence son ballet aérien à la recherche de nourriture. Après une présentation en salle avec un spécialiste nature, nous irons sur le terrain les écouter en milieu naturel.

