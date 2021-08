Hambye Hambye Hambye, Manche Nuit internationale de la chauve-souris Hambye Hambye Catégories d’évènement: Hambye

Nuit internationale de la chauve-souris Hambye, 20 août 2021, Hambye. Nuit internationale de la chauve-souris 2021-08-20 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-20 22:30:00 22:30:00

En compagnie d'un animateur du groupe mammalogique normand venez découvrir le monde des chauves-souris et voyez comme il est finalement si simple de vivre en bonne intelligence avec elles ! Cette 25ème édition de la Nuit Internationale de la Chauve-souris est l'occasion d'en apprendre plus sur ces mammifères volants, la Barbastelle d'Europe et les 35 autres espèces présentes en métropole. Vous pénètrerez dans l'intimité de ces petits mammifères volants au détour d'un diaporama en salle suivi d'une observation nocturne au cours d'une balade dans l'enceinte de l'abbaye médiévale. N'oubliez pas votre lampe et un vêtement chaud. Animation proposée en partenariat avec le service départemental des espaces naturels sensibles et le groupe mammalogique normand. http://gmn.asso.fr/

abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 https://www.manche.fr/patrimoine/abbaye-hambye-animations-N.aspx?card=16994946

