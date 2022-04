Nuit Internationale de la chauve-souris Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Nuit Internationale de la chauve-souris Bruère-Allichamps

2022-08-28 19:30:00 – 2022-08-28 21:30:00

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps Animation proposée samedi 27 et dimanche 28 août par le médiateur nature de l’abbaye, en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges Depuis plus de 20 ans, la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) organise chaque année la Nuit Internationale de la chauve-souris. Une soirée pour découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chauve-souris. Une soirée pour découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chauve-souris. resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/nuit-internationale-de-la-chauve-souris/ Animation proposée samedi 27 et dimanche 28 août par le médiateur nature de l’abbaye, en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges Depuis plus de 20 ans, la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) organise chaque année la Nuit Internationale de la chauve-souris. Une soirée pour découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chauve-souris. DR

