VILLERS-SUR-MER Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer Nuit internationale de la chauve-souris Avenue Jean Moulin VILLERS-SUR-MER Catégorie d’évènement: Villers-sur-Mer

Nuit internationale de la chauve-souris Avenue Jean Moulin, 27 août 2021-27 août 2021, VILLERS-SUR-MER. Nuit internationale de la chauve-souris

Avenue Jean Moulin, le vendredi 27 août à 22:00

A l’occasion de la Nuit Internationale de la chauve-souris, partez à la rencontre de ces mammifères fascinants, de leurs mœurs à leur biologie. (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

A l’occasion de la Nuit Internationale de la chauve-souris, partez à la rencontre de ces mammifères fascinants, de leurs mœurs à leur biologie. (2km/2h) – Niveau 1 Avenue Jean Moulin entrée du plan d’eau,14640,VILLERS-SUR-MER VILLERS-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T22:00:00 2021-08-27T00:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Villers-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Avenue Jean Moulin Adresse entrée du plan d'eau,14640,VILLERS-SUR-MER Ville VILLERS-SUR-MER lieuville Avenue Jean Moulin VILLERS-SUR-MER