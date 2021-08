Abbaretz Abbaretz Abbaretz, Loire-Atlantique NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS Abbaretz Abbaretz Catégories d’évènement: Abbaretz

Loire-Atlantique

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS Abbaretz, 27 août 2021, Abbaretz. NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS 2021-08-27 – 2021-08-27

Abbaretz Loire-Atlantique Abbaretz En partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, Bretagne vivante vous invite à la rencontre de ces adorables croqueuses d’insectes avec l’aide de détecteurs ultra-sons. En ce début de nuit, ouvrez l’œil et l’oreille (mais si.!) pour faire leur connaissance. Gratuit Nuit internationale de la chauve-souris +33 2 40 50 13 44 En partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, Bretagne vivante vous invite à la rencontre de ces adorables croqueuses d’insectes avec l’aide de détecteurs ultra-sons. En ce début de nuit, ouvrez l’œil et l’oreille (mais si.!) pour faire leur connaissance. Gratuit dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Abbaretz, Loire-Atlantique Autres Lieu Abbaretz Adresse Ville Abbaretz lieuville 47.5577#-1.5436