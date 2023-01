Nuit internationale de la chauve-souris 2023 Équemauville Équemauville Équemauville Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados Équemauville À l’occasion de la nuit de la chauve-souris, venez profiter de cette journée pour en apprendre un peu plus sur la chauve-souris, son comportement et sa biologie.

Le départ se fait depuis l’aire de stationnement des Riboussailles au bois du Breuil. À l’occasion de la nuit de la chauve-souris, venez profiter de cette journée pour en apprendre un peu plus sur la chauve-souris, son comportement et sa biologie.

Le départ se fait depuis l'aire de stationnement des Riboussailles au bois du Breuil. collectifcotedegracepropre@gmail.com +33 6 43 11 85 74

