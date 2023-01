Nuit Incolore Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 24 24 Fort de 10 années d’apprentissage en conservatoire, Nuit Incolore met en scène, du bout de ses doigts, les doutes et les peines qui l’habitent grâce aux notes de son piano qui lui permettent d’attirer la lumière dans les coins les plus sombres de sa personne, comme s’il était le héros de son propre manga.



La solitude, l’abandon et l’amour sont les thèmes récurrents de son œuvre.



Ses concerts parisiens, Les Etoiles puis Le Café de la Danse ont affiché complet et le Trianon prévu en avril se remplit très vite.



Les premières dates en province, Lille Lyon, Nantes se sont remplies en un mois à peine.



L’artiste s’est déjà fait remarquer ici à Marseille, lors de sa prestation à la Japan expo l’année dernière.



Histoire de Nuit

Histoire de Nuit

Présenté par l'Association Amam Nuit Incolore en concert au Makeda. Rendez-vous le 27 mai.

