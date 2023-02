Nuit Incolore LE RACK’AM, 26 mai 2023, BRETIGNY SUR ORGE.

Nuit Incolore LE RACK’AM. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

NUIT INCOLORE C’est lors d’une de ses interminables insomnies que le jeune suisse Théo Marclay trouve son nom de scène : NUIT INCOLORE. Désormais, il passera le reste de ses nuits blanches entre les murs froids de sa chambre d’étudiant à composer des chansons, semblables à des poèmes mélancoliques, grâce à ses talents d’auteur-compositeur-interprète. Fort de 10 années d’apprentissage en conservatoire, NUIT INCOLORE met en scène, du bout de ses doigts, les doutes et les peines qui l’habitent grâce aux notes de son piano qui lui permettent d’attirer la lumière dans les coins les plus sombres de sa personne, comme s’il était le héro de son propre manga. Inspiré de chanteurs comme TSEW THE KID et JOJI, mais aussi par les ?lms de TIM BURTON et les Animés Japonais, l’univers de NUIT INCOLORE est un voyage, une invitation hypnotique à passer des “nuits sans couleur” à ses côtés. NUMAH (1ère partie) Armée de poésie française et de toplines anglaises, NUMAH donne vie à ses songes et fait danser les mots.Audacieuse, elle offre un nouveau souffle à la pop française. Puisant ses inspirations aussi bien dans le RnB que dans la Chanson Française, le Hip-Hop ou le Rock, elle explore les subtilités de chaque style pour en créer un à son image. « Encore un peu », son premier EP, dessine un univers nocturne guidé par une voix aux milles couleurs, douce, intense, puissante. NUMAH transperce les émotions avec justesse. Théo Marclay

LE RACK’AM BRETIGNY SUR ORGE 12, RUE LOUIS ARMAND Essonne

