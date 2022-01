Nuit illuminée pour sainte Geneviève le 25 janvier Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 25 19h30-20h00 : Introduction par le père de Menthière, bénédiction des petits pains de Ssainte Geneviève. 20h00-20h15 : Louange. 20h15-21h00 : Vie historique et spirituelle de sainte Geneviève. 21h00-21h30 : Prière à sainte Geneviève. 21h30-22h00 : Témoignages de vocations. 22h00-22h30 : Méditation sur la Parole en musique et peintures. 22h30-23h00 : Introduction à l’adoration. 23h00-8h00 : Adoration du Saint Sacrement. Le dimanche 26 8h00: Clôture de la Nuit «Sainte Geneviève», laudes avec les sœurs de l’Assomption. 11h00 : Messe solennelle – Distribution des petits pains bénis de sainte Geneviève. Nuit exceptionnelle de prière et d’animations dans l’église toute illuminée à la bougie. Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-25T19:30:00 2020-01-25T23:59:00;2020-01-26T00:00:00 2020-01-26T08:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Adresse 88 rue de l'Assomption, 75016 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris

