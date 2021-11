Arques Médiathèque d'Arques Arques, Pas-de-Calais Nuit Harry Potter Médiathèque d’Arques Arques Catégories d’évènement: Arques

**La prochaine Nuit de la Lecture sera magique à la Médiathèque d’Arques !** Le **22 janvier de 20h à 22h**, les bibliothécaires ont imaginé une soirée sur le thème **Harry Potter** avec un banquet digne de la Grande salle de Poudlard, des lectures de contes de Beedle le Barde, de fantastiques activités manuelles et bien d’autres surprises… Soirée familiale, pour les moldus à partir de 6 ans

Places limitées, inscription obligatoire

