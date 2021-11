Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Nuit Harry Potter Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Au programme : Réalité Virtuelle pour vous plonger dans l’univers des films, Jeux Vidéo sur grand écran sous la verrière, Jeux de société pour tester vos connaissances des films, Coin lecture pour lire ou relire les aventures du jeune sorcier à la cicatrice ! Plein d’autres surprises vous attendent, si vous venez costumé ! Le tout dans une ambiance visuelle et sonore à en faire pâlir des Détraqueurs !

Entrée libre et gratuite

Venez participer à la 1ère édition de la Nuit Harry Potter de la Médiathèque Jean Jaurès !

2020-02-06T14:00:00 2020-02-06T20:00:00

