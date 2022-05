Nuit gourmande au musée Musée de plein air des maisons comtoises Nancray Catégories d’évènement: Doubs

Nancray

Nuit gourmande au musée Musée de plein air des maisons comtoises, 14 mai 2022, Nancray. Nuit gourmande au musée

le samedi 14 mai à Musée de plein air des maisons comtoises

À TABLE ! QUE MET-ON DANS NOS ASSIETTES ? 1er avril – 6 novembre 2022 Vous êtes salé ou plutôt sucré ? Cuisson vapeur ou plat en sauce ? Plateau télé en solo ou banquet en tribu ?L’exposition au menu en 2022 vous invite à vous pencher sur le contenu de votre assiette. Au moment de faire nos courses, de cuisiner, puis de passer à table, une question se pose : que signifie « bien manger »? De nos goûts personnels à l’alimentation durable en passant par les recommandations nutritionnelles, pas si facile de faire les bons choix ! Et bon appétit bien sûr ! Visite commentée de l’exposition “A table ! Que met-on dans nos assiettes ?” par Florence Coutier, conservatrice du musée Musée de plein air des maisons comtoises Rue du musée, 25360 Nancray Nancray Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Nancray Autres Lieu Musée de plein air des maisons comtoises Adresse Rue du musée, 25360 Nancray Ville Nancray lieuville Musée de plein air des maisons comtoises Nancray Departement Doubs

Musée de plein air des maisons comtoises Nancray Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancray/

Nuit gourmande au musée Musée de plein air des maisons comtoises 2022-05-14 was last modified: by Nuit gourmande au musée Musée de plein air des maisons comtoises Musée de plein air des maisons comtoises 14 mai 2022 Musée de plein air des maisons comtoises Nancray Nancray

Nancray Doubs