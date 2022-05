NUIT FOLLE À PIERRESVIVES : VISITE CIRCUIT DE FOLIE !

2022-05-14 22:15:00 – 2022-05-14 Pendant cette Nuit européenne des musées, les archives vous invitent à des rencontres étonnantes et folles aux détours des longs couloirs sombres de Pierresvives 4 rencontres-surprises avec l’histoire.

Durée : environ 1h15. Inscriptions en ligne ou sur site, sous réserve des places disponibles.

Départs à : 19h15, 20h15, 21h15, 22h15

