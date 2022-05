Nuit folle à pierresvives : un circuit de folie ! Domaine départemental pierresvives, 14 mai 2022 22:15, Montpellier.

Un circuit de folie ! : aux détours des longs couloirs sombres de pierresvives 4 rencontres-surprises avec l’histoire.

**Nuit folle à pierresvives**

Une nuit qui donne le tournis par ses propositions originales, foisonnantes, ludiques et conviviales. Folies héraultaises, folie douce ou des grandeurs, folie mentale ou ordinaire, on n’oublie pas l’histoire et les Années folles, Années 20 obligent !

qui propose aux détours des longs couloirs sombres de pierresvives quatre rencontres surprises avec l’histoire :

**La « Folie perdue » des Bonnier de la Mosson, un petit Versailles languedocien**

Il était une fois… la première et la plus extraordinaire des résidences de campagne montpelliéraine construite en 1723. Demeurent aujourd’hui l’esprit des lieux, une ruine magnifique et un parc abandonné.

**Les folies climatiques**

Robert Raout, un cousin éloigné du professeur Didier Raout, présente les archives de quelques événements climatiques majeurs. Un focus notamment sera fait sur l’épisode de gel de 1956 qui imprègne encore aujourd’hui la mémoire collective.

**Paul Dardé : le garde-fou des années folles !**

Lodève, conseil municipal du 5 mai 1933. Venez étudier une candidature professionnelle pour le moins spéciale, au poste d’architecte municipal. S’agit-il d’un fou ? D’un artiste ? À vous de vous faire une opinion, pièces à l’appui !

**L’insensé de Narbonne**

1925. Le cinéma muet vit ses dernières heures. L’équipe des Frères Archivistes se saisissent de l’occasion pour réaliser un coup d’éclat et produire un film époustouflant sur l’affaire Pastre, procureur fou de Narbonne ; affaire qui a défrayé la chronique locale au milieu du XVIIIe siècle !

Une projection en avant-première !

Départ toutes les heures à partir de 19h15. Durée 1h15 environ. Inscription en ligne ou sur place dans la mesure des disponibilités. Se munir d’une lampe torche ou frontale

Pierresvives est accessible à tous !

Une Médiathèque de 1000 m², deux salles de lecture des Archives (300 m² chacune), une galerie d’exposition, un amphithéâtre de 210 places, soit 3500 m² ouverts aux publics pour la découverte de la culture et du sport.

Une offre culturelle riche et diversifiée, dans un lieu exceptionnel. C’est pourquoi le département de l’Hérault s’attache à garantir à l’ensemble des visiteurs un confort optimal dans les espaces publics, ainsi que dans les visites guidées, les ateliers et les animations.

Tram Ligne 1 Direction Mosson Arrêt Halle ou Ligne 3 Direction Mosson-Juvignac Arrêt Hôtel du département puis Bus n°19 Pierre de Coubertin Arrêt Léonard de Vinci Parking P1 à proximité

http://pierresvives.herault.fr https://www.facebook.com/pierresvives.archives.herault/

Tram Line 1 Direction Mosson Stop Halle or Line 3 Direction Mosson-Juvignac Stop Hôtel du département then Bus n°19 Pierre de Coubertin Stop Léonard de Vinci Parking P1 nearby Free of charge. Book online or on site if available (20 per visit). Bring a flashlight or headlamp. Saturday 14 May, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15

Pierresvives is accessible to all!

A Media Library of 1000 m², two reading rooms of the Archives (300 m² each), an exhibition gallery, an amphitheatre of 210 seats, or 3500 m² open to the public for the discovery of culture and sport.

A rich and diverse cultural offer, in an exceptional place. This is why the department of Hérault strives to guarantee to all visitors an optimal comfort in public spaces, as well as in guided tours, workshops and activities.

Noche loca en pierresvives

Una noche que da vueltas con sus propuestas originales, abundantes, juguetonas y amistosas. ¡Locuras heráldicas, locura dulce o grandeza, locura mental o ordinaria, no se olvida la historia y los Años locos, Años 20 obligan!

¡Un circuito de locura!

que propone a los desvíos de los largos pasillos oscuros de pierresvives cuatro encuentros sorpresivos con la historia:

La «Folie perdue» de los Bonnier de la Mosson, un pequeño Versalles del Languedoc

erase una vez… la primera y más extraordinaria de las residencias de campo de Montpellier construidas en 1723. Sigue siendo hoy el espíritu de los lugares, una ruina magnífica y un parque abandonado.

Las locuras climáticas

Robert Raout, primo lejano del profesor Didier Raout, presenta los archivos de algunos acontecimientos climáticos importantes. Se hará especial hincapié en el episodio de congelación de 1956 que aún hoy impregna la memoria colectiva.

Paul Dardé: ¡la salvaguardia de los años locos!

Lodève, Ayuntamiento del 5 de mayo de 1933. Venga a estudiar una candidatura profesional para el menos especial, al puesto de arquitecto municipal. ¿Se trata de un loco? ¿De un artista? ¡Le toca a usted formarse una opinión, para apoyarlo!

El necio de Narbona

1925. El cine mudo vive sus últimas horas. El equipo de los Hermanos Archivistas se aprovechan de la ocasión para realizar un golpe de esplendor y producir una película impresionante sobre el caso Pastre, fiscal loco de Narbona; ¡asunto que salió a la luz a mediados del siglo XVIII!

¡Una proyección en primicia!

Salida cada hora a partir de las 19.15 h. Duración aproximada de 1h15 h. Inscripción en línea o en el lugar en la medida de las disponibilidades. Llevar una linterna o linterna frontal

Duración: alrededor de 1h15

Gratis. Reserva online o in situ en la medida de las plazas disponibles (20 por visita). Llevar una linterna o frontal. Sábado 14 mayo, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15

907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier 34000 Montpellier Occitanie