Nuit folle à pierresvives. Jeu de rôles, Années folles ambiance Cthulhu Domaine départemental pierresvives, 14 mai 2022 22:00, Montpellier.

Nuit des musées Nuit folle à pierresvives. Jeu de rôles, Années folles ambiance Cthulhu Domaine départemental pierresvives Samedi 14 mai, 20h00, 22h00 Gratuit. Inscription sur place. A partir de 12 ans

Nuit folle à pierresvives. Jeu de rôles, Années folles ambiance Cthulhu

Nuit folle à pierresvives

————————-

Une nuit qui donne le tournis par ses propositions originales, foisonnantes, ludiques et conviviales. Folies héraultaises, folie douce ou des grandeurs, folie mentale ou ordinaire, on n’oublie pas l’histoire et les Années folles, Années 20 obligent !

### _Jeu de rôles : Années folles ambiance Cthulhu_

En partenariat avec l’association Le Manoir du crime, les Archives vous proposent de participer à des séances de jeu de rôles conçues sur mesure pour l’événement. Laissez-vous porter par l’histoire que vous narre le maître de jeu et relevez les défis en incarnant un personnage. Amateurs et experts pourront vivre pendant 45 minutes une aventure historique au cœur des années folles. Cette période évoque non seulement la fête et l’excentricité, mais elle marque aussi l’émergence d’une forme de spiritisme suscité par un engouement du paranormal et de la psychiatrie. Inspirés par l’univers du maître de la littérature fantastique de la période Howard Lovecraft, les scénaristes entrouvrent la porte de la folie et du mythe de Cthulhu. Une expérience originale et ludique à portée de tous pour découvrir une ambiance, une époque, un univers…

Pierresvives est accessible à tous !

Une Médiathèque de 1000 m², deux salles de lecture des Archives (300 m² chacune), une galerie d’exposition, un amphithéâtre de 210 places, soit 3500 m² ouverts aux publics pour la découverte de la culture et du sport.

Une offre culturelle riche et diversifiée, dans un lieu exceptionnel. C’est pourquoi le département de l’Hérault s’attache à garantir à l’ensemble des visiteurs un confort optimal dans les espaces publics, ainsi que dans les visites guidées, les ateliers et les animations.

Tram Ligne 1 Direction Mosson Arrêt Halle ou Ligne 3 Direction Mosson-Juvignac Arrêt Hôtel du département puis Bus n°19 Pierre de Coubertin Arrêt Léonard de Vinci Parking P1 à proximité

http://pierresvives.herault.fr https://www.facebook.com/pierresvives.archives.herault/

Tram Line 1 Direction Mosson Stop Halle or Line 3 Direction Mosson-Juvignac Stop Hôtel du département then Bus n°19 Pierre de Coubertin Stop Léonard de Vinci Parking P1 nearby Free. Registration on site. From 12 years Saturday 14 May, 20:00, 22:00

Pierresvives is accessible to all!

A Media Library of 1000 m², two reading rooms of the Archives (300 m² each), an exhibition gallery, an amphitheatre of 210 seats, or 3500 m² open to the public for the discovery of culture and sport.

A rich and diverse cultural offer, in an exceptional place. This is why the department of Hérault strives to guarantee to all visitors an optimal comfort in public spaces, as well as in guided tours, workshops and activities.

Noche loca en pierresvives

Una noche que da vueltas con sus propuestas originales, abundantes, juguetonas y amistosas. ¡Locuras heráldicas, locura dulce o grandeza, locura mental o ordinaria, no se olvida la historia y los Años locos, Años 20 obligan!

Juego de roles: Años locos ambiente Cthulhu

En colaboración con la asociación Le Manoir du crime, los Archivos proponen participar en sesiones de juego de roles diseñadas a medida para el evento. Déjate llevar por la historia que narras sobre el maestro del juego y acepta los desafíos como un personaje. Aficionados y expertos podrán vivir durante 45 minutos una aventura histórica en el corazón de los años locos. Este período no solo evoca la fiesta y la excentricidad, sino que también marca la emergencia de una forma de espiritismo suscitada por un entusiasmo por lo paranormal y por la psiquiatría. Inspirados por el universo del maestro de la literatura fantástica del período Howard Lovecraft, los guionistas abrieron la puerta a la locura y al mito de Cthulhu. Una experiencia original y lúdica al alcance de todos para descubrir un ambiente, una época, un universo…

Gratis. Inscripción in situ. A partir de 12 años Sábado 14 mayo, 20:00, 22:00

907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier 34000 Montpellier Occitanie