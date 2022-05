Nuit folle à pierresvives. Chasse aux trésors pour les petits fous Domaine départemental pierresvives, 14 mai 2022 19:00, Montpellier.

Une nuit qui donne le tournis par ses propositions originales, foisonnantes, ludiques et conviviales. Folies héraultaises, folie douce ou des grandeurs, folie mentale ou ordinaire, on n’oublie pas l’histoire et les Années folles, Années 20 obligent !

### _Chasse aux trésors pour les petits fous_

Répartis en petits groupes et à l’aide d’un livret les enfants devront suivre un parcours d’énigme entre la Médiathèque et les Archives. Ils devront s’orienter dans les espaces pour trouver des indices, résoudre des énigmes et reconstituer une carte qui leur permettra de découvrir le trésor final !

Pierresvives est accessible à tous !

Une Médiathèque de 1000 m², deux salles de lecture des Archives (300 m² chacune), une galerie d’exposition, un amphithéâtre de 210 places, soit 3500 m² ouverts aux publics pour la découverte de la culture et du sport.

Une offre culturelle riche et diversifiée, dans un lieu exceptionnel. C’est pourquoi le département de l’Hérault s’attache à garantir à l’ensemble des visiteurs un confort optimal dans les espaces publics, ainsi que dans les visites guidées, les ateliers et les animations.

Tram Ligne 1 Direction Mosson Arrêt Halle ou Ligne 3 Direction Mosson-Juvignac Arrêt Hôtel du département puis Bus n°19 Pierre de Coubertin Arrêt Léonard de Vinci Parking P1 à proximité

Tram Line 1 Direction Mosson Stop Halle or Line 3 Direction Mosson-Juvignac Stop Hôtel du département then Bus n°19 Pierre de Coubertin Stop Léonard de Vinci Parking P1 nearby Saturday 14 May, 19:00

Pierresvives is accessible to all!

A Media Library of 1000 m², two reading rooms of the Archives (300 m² each), an exhibition gallery, an amphitheatre of 210 seats, or 3500 m² open to the public for the discovery of culture and sport.

A rich and diverse cultural offer, in an exceptional place. This is why the department of Hérault strives to guarantee to all visitors an optimal comfort in public spaces, as well as in guided tours, workshops and activities.

Noche loca en pierresvives

Una noche que da vueltas con sus propuestas originales, abundantes, juguetonas y amistosas. ¡Locuras heráldicas, locura dulce o grandeza, locura mental o ordinaria, no se olvida la historia y los Años locos, Años 20 obligan!

Búsqueda del tesoro para los locos

Repartidos en pequeños grupos y con la ayuda de un cuaderno, los niños deberán seguir un recorrido de enigma entre la Mediateca y los Archivos. ¡Tendrán que orientarse en los espacios para encontrar pistas, resolver puzles y reconstruir un mapa que les permita descubrir el tesoro final!

Sábado 14 mayo, 19:00

907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier 34000 Montpellier Occitanie