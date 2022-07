Nuit festive à Aubure

Le Comité des fêtes d'Aubure vous invite à sa Nuit festive organisée le Samedi 16 Juillet. RDV dans la Cour de la Mairie dès 19h pour une animation musicale et tartes flambées. 23h : feu d'artifice.

