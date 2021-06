Nuit européennes des musées, musée gallo romain Claracq, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Claracq.

Nuit européennes des musées, musée gallo romain 2021-07-03 – 2021-07-03

Claracq Pyrénées-Atlantiques Claracq

Voilà vingt ans que la conservation et la valorisation des vestiges et collections de la villa gallo-romaine de Lalonquette sont au cœur des préoccupations de la CCLB. Du début des années 2000, marqué par l’acquisition des terrains qui abritent les ruines à aujourd’hui, scientifiques, élus, techniciens et médiateurs du patrimoine continuent de travailler main dans la main pour permettre au public de toucher du doigt l’histoire antique du Béarn. Après plus d’une année de travaux, le nouveau musée ouvre ses portes au public. C’est un musée entièrement repensé que le public découvrira, doté de nouveaux équipements comme un pôle pédagogique, un tout nouveau module d’initiation à la fouille archéologique ou encore des réserves dévoilées, destinées à la conservation de l’intégralité des collections. Possibilité de visite audioguidée avec l’application Izi.Travel. Tablettes mises à disposition

Voilà vingt ans que la conservation et la valorisation des vestiges et collections de la villa gallo-romaine de Lalonquette sont au cœur des préoccupations de la CCLB. Du début des années 2000, marqué par l’acquisition des terrains qui abritent les ruines à aujourd’hui, scientifiques, élus, techniciens et médiateurs du patrimoine continuent de travailler main dans la main pour permettre au public de toucher du doigt l’histoire antique du Béarn. Après plus d’une année de travaux, le nouveau musée ouvre ses portes au public. C’est un musée entièrement repensé que le public découvrira, doté de nouveaux équipements comme un pôle pédagogique, un tout nouveau module d’initiation à la fouille archéologique ou encore des réserves dévoilées, destinées à la conservation de l’intégralité des collections. Possibilité de visite audioguidée avec l’application Izi.Travel. Tablettes mises à disposition

+33 9 67 13 86 69

Voilà vingt ans que la conservation et la valorisation des vestiges et collections de la villa gallo-romaine de Lalonquette sont au cœur des préoccupations de la CCLB. Du début des années 2000, marqué par l’acquisition des terrains qui abritent les ruines à aujourd’hui, scientifiques, élus, techniciens et médiateurs du patrimoine continuent de travailler main dans la main pour permettre au public de toucher du doigt l’histoire antique du Béarn. Après plus d’une année de travaux, le nouveau musée ouvre ses portes au public. C’est un musée entièrement repensé que le public découvrira, doté de nouveaux équipements comme un pôle pédagogique, un tout nouveau module d’initiation à la fouille archéologique ou encore des réserves dévoilées, destinées à la conservation de l’intégralité des collections. Possibilité de visite audioguidée avec l’application Izi.Travel. Tablettes mises à disposition

musée gallo romain CCLB

dernière mise à jour : 2021-06-26 par