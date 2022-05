Nuit européennes des musées – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan, 14 mai 2022, Argentan.

Nuit européennes des musées – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 00:00:00

Argentan Orne

La nuit des musée est une manifestation européenne organisée par le ministère de la Culture en liaison avec les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Cette manifestation bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe, d’ICOM France et de nombreux partenariats institutionnels et médias.

La nuit des musées permet aux musées participant d’ouvrir leurs portes de la tombée de la nuit jusqu’à minuit et d’accueillir le public gratuitement.

Durant la soirée, le public pourra déambuler librement dans les espaces du musée. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir les collections du musée et le parcours de Fernand Léger et André Mare.

Tout au long de la soirée des médiations impromptues seront proposées par la médiatrice du musée et l’espace médiation au dernier étage du musée avec puzzles, coloriages et livres fera le bonheur des plus jeunes !

Médiations impromptues en fonction de l’affluence.

musee-leger-mare@argentan.fr +33 2 33 16 55 97 https://musees-argentan.fr/

Argentan

