### **Pour la 18ème édition de la Nuit européenne des musées, le MAHM présentera en début de soirée l’ensebmle des collections présente dans la salle Raoul Carré. Au cour de cette visite nocturne, un concert de musique vous sera proposé.** ### **De 20h à minuit** ### **GRATUIT**

18ème édition au Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon Musée d’Art et d’Histoire 9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

