Nuit européennes des musées – Maison des dentelles – Visite libre du musée en musique Argentan, 14 mai 2022, Argentan.

Nuit européennes des musées – Maison des dentelles – Visite libre du musée en musique Argentan

2022-05-14 – 2022-05-14

Argentan Orne

« Somnambulation » dans le musée

samedi 14 mai · de 20h à 23h

Une découverte nocturne des collections de la Maison des Dentelles, en visite libre, pour

comprendre les savoir-faire propres à cet artisanat d’art, mais aussi l’histoire de cette industrie

manufacturière et l’évolution des décors ornant la dentelle au gré de la mode.

L’exposition temporaire « De gaze ou de rose, faîtes le point ! » propose de découvrir les dentelles

belges concurrentes des dentelles ornaises au 19e siècle.

Découvrir le musée en musique avec le Conservatoire d’Argentan

samedi 14 mai · à 21h et à 22h

Visite libre du musée en musique en partenariat avec le Conservatoire de Musique d’Argentan.

Le temps d’une soirée, la chorale et des musiciens du conservatoire à rayonnement intercommunal

d’Argentan investissent le musée. Au programme : un répertoire original permettant de découvrir, entre autres, la valse chantée Jolies Ornaises, composée en 1902 par Léon Boschet, dont les paroles mettent à l’honneur les dentelles d’Argentan et d’Alençon.

Deux représentations sont prévues : à 21h avec des enfants et des adolescents élèves du

Conservatoire et à 22h avec des choristes et des musiciens adultes.

« Somnambulation » dans le musée

samedi 14 mai · de 20h à 23h

Une découverte nocturne des collections de la Maison des Dentelles, en visite libre, pour

comprendre les savoir-faire propres à cet artisanat d’art, mais aussi l’histoire de cette…

maisondesdentelles@argentan.fr +33 2 33 67 50 78 https://musees-argentan.fr/maison-des-dentelles/

« Somnambulation » dans le musée

samedi 14 mai · de 20h à 23h

Une découverte nocturne des collections de la Maison des Dentelles, en visite libre, pour

comprendre les savoir-faire propres à cet artisanat d’art, mais aussi l’histoire de cette industrie

manufacturière et l’évolution des décors ornant la dentelle au gré de la mode.

L’exposition temporaire « De gaze ou de rose, faîtes le point ! » propose de découvrir les dentelles

belges concurrentes des dentelles ornaises au 19e siècle.

Découvrir le musée en musique avec le Conservatoire d’Argentan

samedi 14 mai · à 21h et à 22h

Visite libre du musée en musique en partenariat avec le Conservatoire de Musique d’Argentan.

Le temps d’une soirée, la chorale et des musiciens du conservatoire à rayonnement intercommunal

d’Argentan investissent le musée. Au programme : un répertoire original permettant de découvrir, entre autres, la valse chantée Jolies Ornaises, composée en 1902 par Léon Boschet, dont les paroles mettent à l’honneur les dentelles d’Argentan et d’Alençon.

Deux représentations sont prévues : à 21h avec des enfants et des adolescents élèves du

Conservatoire et à 22h avec des choristes et des musiciens adultes.

Argentan

dernière mise à jour : 2022-04-28 par